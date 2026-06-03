В Подмосковье задержали мошенников, обещавших вернуть участника СВО из плена

По данным следствия, один из фигурантов знал, что у его родственника на спецоперации пропал отец, и решил воспользоваться этой ситуацией. Вместе с сообщником он выдавал себя за высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур, убеждая потерпевшего, что может организовать поиски родственника за денежное вознаграждение.