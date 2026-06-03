Нелегалы в грядках: полицейские задержали иностранных работников в теплицах под Челябинском

Всего за два дня рейдов по области полиция закрыла въезд в Россию 41 мигранту. 40 человек готовят к выдворению, большинство из них уже отправили в специальные центры. Также полиция завела 20 уголовных дел и зафиксировала почти 310 административных нарушений в миграционной сфере.