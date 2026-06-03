Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский наркокурьер получила 8 лет колонии за попытку сбыта мефедрона через интернет

Суд вынес приговор 36-летней женщине, входившей в организованную преступную группу.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже осуждена местная жительница, участвовавшая в интернет-торговле наркотиками. Центральный районный суд вынес приговор 36-летней Олесе П. по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием сети «Интернет» в составе организованной группы). об этом рассказали в региональной прокуратуре 3 июня.

Как установлено следствием, с июля по декабрь 2024 года женщина активно распространяла мефедрон на территории города. Действуя в составе организованной преступной группы, она оборудовала тайники-закладки с синтетическим наркотиком. Злоумышленницу задержали при очередной попытке сбыта крупной партии.

В ходе судебного процесса женщина свою вину не признала и заявила о непричастности к сбыту. Однако государственный обвинитель представил достаточно доказательств, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

С учетом позиции прокурора суд назначил виновной наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Уголовное дело в отношении соучастников осужденной выделено в отдельное производство.