Воронежский наркокурьер получила 8 лет колонии за попытку сбыта мефедрона через интернет

В Воронеже осуждена местная жительница, участвовавшая в интернет-торговле наркотиками. Центральный районный суд вынес приговор 36-летней Олесе П. по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием сети «Интернет» в составе организованной группы). об этом рассказали в региональной прокуратуре 3 июня.