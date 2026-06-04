Район поисков пропавшей семьи Усольцевых закроют для посторонних

Территорию, где ведутся поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью 2025 года, закроют для посторонних. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
По данным собеседника агентства, ограничения связаны с проведением поисковых мероприятий. Работы проходят в районе Кутурчинского Белогорья.
Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода. 4 июня Следственный комитет организовал дополнительные поиски с участием спасателей, сотрудников силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора и волонтеров. Всего в операции задействованы около 80 человек.
Как ранее установили следователи, первые активные поиски начались спустя несколько дней после исчезновения семьи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Во время осмотра автомобиля пропавших туристическое снаряжение обнаружено не было. При этом в машине находилась крупная сумма денег.
По данным следствия, в день исчезновения члены семьи были одеты легко. Также известно, что по пути в горную местность их видели двое туристов. Телефон главы семьи в последний раз выходил в сеть вечером в день пропажи.
Первые поисковые мероприятия стали одними из самых масштабных в Красноярском крае. В них участвовали более 1,5 тыс. человек.
Читайте также: К поискам бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых подключат психологов.