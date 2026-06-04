В Каменском районе закрыли лагерь «Красная горка» из-за угрозы здоровью детей

Кроме того, в лагере выявили дефицит инвентаря и посуды — мощность пищеблока была рассчитана только на 200 детей, хотя лагерь рассчитан на 340 человек. Также территория была некачественно очищена от бытового и строительного мусора, а питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормам.