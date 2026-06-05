Смертельное столкновение: В Удмуртии в жуткой аварии погибли двое детей и трое взрослых

Ещё пятеро граждан получили травмы. Пострадавших экстренно доставили в медицинские учреждения с повреждениями различной степени тяжести. Врачи борются за жизнь одного ребенка, который также находится в больнице.
На месте инцидента оперативно работали экстренные службы.
«Силами огнеборцев МЧС России и спасателей поисково-спасательной службы республики проводилось деблокирование пострадавших и погибших», — подчеркнули в ведомстве.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства этой трагедии. Специалисты выясняют причины, которые привели к столь катастрофическим последствиям на дороге.
Ранее на северо-востоке Москвы водитель автомобиля сбил двухлетнего ребёнка во дворе дома на Гостиничной улице, а затем скрылся с места происшествия. По информации столичной прокуратуры, пострадавший мальчик был госпитализирован. Водитель, мужчина 1959 года рождения, установлен и задержан. Прокуратура начала доследственную проверку и взяла на контроль расследование инцидента, а также возможное привлечение водителя к ответственности по статье 264 УК РФ.
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