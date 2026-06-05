Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже вступил в силу приговор банде «обнальщиков», проведших через счета 12 млрд рублей

Областной суд отклонил жалобы защиты и ужесточил наказание для 26 участников.

Источник: Комсомольская правда

Воронежский облсуд оставил в силе приговор участникам преступного сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью.

Как установило следствие, с 2010 по 2017 год организатор Михаил Скоркин и его подельники «обналичивали» средства через сеть подконтрольных фирм-однодневок в Воронеже и области. Общий оборот составил более 12 млрд рублей, доход ОПС — не менее 338 млн рублей.

Суд апелляционной инстанции частично удовлетворил представление прокурора, изменив приговор райсуда. Организатор и семеро активных участников признаны виновными по ст. 210 (создание ОПС) и ст. 172 (незаконная банковская деятельность), а организатор — еще и по ст. 174.1 (легализация). С учетом поправок осужденные получили от 5 до 14 лет колонии, а также штрафы до 800 тыс. рублей и ограничение свободы.