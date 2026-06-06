Без еды, без школы, без кровати: Бразильский отец заточил собственных детей в аду

Проверка условий жизни показала, что у детей не было нормального доступа к еде и базовым бытовым удобствам: отсутствовал холодильник, спальные места были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, несовершеннолетние не были зачислены в школу. Операция завершилась задержанием 28-летнего мужчины, который вернулся в дом во время проведения мероприятий. Дети были изъяты из опасной среды и переданы матери и бабушке.