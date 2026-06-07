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Снегоход с туристами перевернулся на Камчатке и придавил женщину

В районе Вилючинского перевала на Камчатке перевернулся снегоход с туристами. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

В районе Вилючинского перевала на Камчатке перевернулся снегоход с туристами. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.

В результате происшествия техника придавила женщину, предварительно, она получила перелом. Туристы поддерживают связь через спутниковые средства связи, что позволяет координировать проведение спасательной операции.

К месту происшествия на вертолете направлены сотрудники поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий, а также медики краевого территориального центра медицины катастроф, говорится в публикации.

Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Главное о трагедии и ее возможных причинах — в материале «Вечерней Москвы».

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