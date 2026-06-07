Снегоход с туристами перевернулся на Камчатке и придавил женщину

В районе Вилючинского перевала на Камчатке перевернулся снегоход с туристами. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщил глава регионального МЧС Сергей Лебедев.
В результате происшествия техника придавила женщину, предварительно, она получила перелом. Туристы поддерживают связь через спутниковые средства связи, что позволяет координировать проведение спасательной операции.
К месту происшествия на вертолете направлены сотрудники поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий, а также медики краевого территориального центра медицины катастроф, говорится в публикации.
Ранее катер с туристами перевернулся на Байкале. На борту находились 18 человек, пять из них погибли. Главное о трагедии и ее возможных причинах — в материале «Вечерней Москвы».