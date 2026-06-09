На севере Прикамья парашютисты-пожарные ликвидировали лесной пожар

На ликвидацию огня направили парашютистов-пожарных Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз». Их оперативно доставили и высадили к месту возгорания с самолета Ан-2. Работу по локализации лесного пожара огнеборцы завершили за четыре часа. Горение леса полностью ликвидировано.