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На севере Прикамья парашютисты-пожарные ликвидировали лесной пожар

Лесной пожар зафиксировали вечером 8 июня.

Источник: Комсомольская правда

На территории Веслянского лесничества в 19:40 8 июня зафиксировали лесной пожар. Его предварительная площадь составила 0,01 га.

На ликвидацию огня направили парашютистов-пожарных Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз». Их оперативно доставили и высадили к месту возгорания с самолета Ан-2. Работу по локализации лесного пожара огнеборцы завершили за четыре часа. Горение леса полностью ликвидировано.

По информации краевого Минприроды, действующих возгораний в лесном фонде региона нет. С начала пожароопасного сезона в Прикамье ликвидировали 18 лесных пожаров на общей площади 23,08 га.

Пока самый крупный лесной пожар на территории Пермского края произошел в конце мая.