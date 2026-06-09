За попытку купить водительские права волгоградцу грозит до двух лет колонии

По версии следствия, в сентябре 2024 года мужчина понял, что сам успешно сдать экзамен на право управления автомобилем не сможет. Тогда он нашел посредника, который был якобы со «связями» и пообещал за деньги проставить экзамен без фактической проверки знаний и навыков. Деньги обвиняемый передал, но посредник изначально не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Так что волгоградец остался и без денег, и без прав, да еще и под суд пойдет.