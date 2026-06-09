В Ростове на пожаре в многоэтажке погиб мужчина

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. ЧП случилось в девятиэтажке на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Возгорание началось в квартире на втором этаже, где пламя быстро перекинулось на кровать и домашние вещи. На место происшествия оперативно выехали 22 спасателя и восемь спецмашин. Огнеборцам удалось сбить огонь, однако во время тушения они обнаружили тело 53-летнего хозяина жилья. По словам дознавателей, к трагедии привела роковая беспечность. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
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