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В Брянске 18-летний местный житель утонул в озере Орлик-1

В Брянске правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 18-летнего юноши, тело которого обнаружили в искусственном водоёме Орлик-1, расположенном в Бежицком районе города.

Источник: Life.ru

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области поступило сообщение о гибели мужчины на озере Орлик‑1 в Бежицком районе, г. о. Брянск. Тело было поднято водолазами МКУ “Управление по делам ГОЗНТЧС г. Брянска”. В настоящее время выясняются обстоятельства и устанавливаются причины трагедии», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

По сведениям регионального управления Следственного комитета, по факту случившегося начали процессуальную проверку. На месте проведены первоначальные следственные действия.

Ранее в Красноярском крае 14-летний мальчик утонул во время самостоятельного катания на сапборде. Трагедия произошла 7 июня на озере Бархатово недалеко от деревни Киндяково. По предварительным данным, подросток находился на водоёме один. Его тело без признаков жизни обнаружили отдыхающие неподалёку от берега.

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