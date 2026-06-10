Балицкий: После атак ВСУ в Запорожской области частично отключили свет

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 9 июня, сообщил о повреждении ряда энергетических объектов в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему региона.
По его словам, фиксируется частичное отключение электроснабжения. В настоящее время идет оценка повреждений.
Балицкий также отметил высокую активность беспилотников (БПЛА) ВСУ над Запорожской областью. Работает система противовоздушной обороны, говорится в сообщении.
5 июня Запорожская АЭС оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», тогда сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы.
В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал территорию со списанной техникой на ЗАЭС, пострадали люди.