Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область ночью 10 июня. Главное

Ночью 10 июня беспилотники ВСУ самолетного типа совершили налет на инфраструктурные объекты Ростовской области. Атаке врага подверглись Чертковский, Миллеровский, Верхнедонской и Шолоховский районы.
Первые СМС-сообщения о воздушной тревоге пришли на телефоны жителей региона около полуночи.
«В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом», — сообщил в МАХ глава области Юрий Слюсарь.
Из-за пожара были эвакуированы жители частных домов и подопечные миллеровского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Позже стало известно, что зенитно-ракетными комплексами и огневыми мобильными группами было сбито более десятка украинских БПЛА.
Только через шесть часов пожарным удалось устранить последствия ночной атаки на Ростовскую область. Лесной пожар также был оперативно потушен.
«Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет», — сообщил Юрий Слюсарь.