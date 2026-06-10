Куда бежать? В Омске опубликован список убежищ во время ракетной опасности

Сегодня, 10 июня, в Омске внезапно зазвучали сирены. Губернатор Омской области Виталий Хоценко объявил о ракетной опасности. Куда бежать в таких случаях, омичам сообщали ранее.
По информации администрации, управляющие компании, ТСЖ и ТСН обслуживают технические помещения, приспособленные под укрытия, за счёт платы собственников за содержание и ремонт общего имущества.
УК должны размещать на стенде в каждом подъезде информацию о ближайшем укрытии. Всего в городе насчитывается 1 972 сооружения, которые потенциально можно использовать в качестве защитных помещений — подвалы домов, подземные переходы, учреждения культуры и образования.
Их список можно посмотреть здесь.
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