Житель Башкирии получил 5 лет колонии за наезд на прохожего

Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия).
В суде установлено, что в марте 2025 года между мужчиной и ранее незнакомым прохожим произошел конфликт. Злоумышленник сел за руль автомобиля марки «Ниссан Примера» и совершил наезд на оппонента. Потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. Подсудимый вину не признал.
Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года, лишил права управления транспортными средствами на 3 года и конфисковал иномарку в доход государства.