Жителя Петербурга задержали за перевод денег украинским спецслужбам

Как выяснили оперативники, россиянин сам решил помочь украинской стороне. Он нашел международную благотворительную организацию, которая связана с министерством обороны Украины, и перевел туда деньги. Таким образом, по версии следствия, мужчина профинансировал Вооруженные силы Украины.