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Жителя Петербурга задержали за перевод денег украинским спецслужбам

Мужчина нашел фонд, связанный с министерством обороны Украины.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники УФСБ задержали мужчину из Петербурга по подозрению в государственной измене. Он поддерживал украинскую сторону финансами.

Как выяснили оперативники, россиянин сам решил помочь украинской стороне. Он нашел международную благотворительную организацию, которая связана с министерством обороны Украины, и перевел туда деньги. Таким образом, по версии следствия, мужчина профинансировал Вооруженные силы Украины.

— Противоправную деятельность петербуржца пресекли. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ — «Государственная измена», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Сейчас с ним работают следователи, проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия.