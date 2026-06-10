Продавца под Волгоградом оштрафовали на 30 тысяч за продажу самогона

В Дубовке Волгоградской области суд оштрафовал продавца магазина «Продукты» на 30 000 рублей за незаконную продажу алкоголя.
В объединенной пресс-службе Волгоградских судов сообщили, что 11 марта 2026 года Ирина П. продала покупателю бутылку самогона прямо на рабочем месте — в нарушение федерального законодательства об обороте алкогольной продукции.
Самогон не был товаром магазина. Женщина торговала собственной продукцией, используя помещение торговой точки. Факт нарушения зафиксировали сотрудники полиции, которые составили протокол об административном правонарушении.
В ходе рассмотрения дела Ирина П. полностью признала свою вину. Мировой судья судебного участка № 125 Дубовского судебного района Волгоградской области признал ее виновной по ч. 1 ст. 14.17.1 КоАП РФ. Продавцу назначен штраф 30 000 рублей. Самогон изъят и будет уничтожен.
Постановление вступило в законную силу.
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