Мужчина погиб и подросток пострадал при нападении с ножом в Подмосковье

В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, злоумышленник совершил нападение на семью в их собственном доме.
«Сотрудниками полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе, в результате которого один мужчина погиб, а его несовершеннолетний сын госпитализирован», — рассказала Ирина Волк.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.