Мужчина погиб и подросток пострадал при нападении с ножом в Подмосковье

«Сотрудниками полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе, в результате которого один мужчина погиб, а его несовершеннолетний сын госпитализирован», — рассказала Ирина Волк.