Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб и подросток пострадал при нападении с ножом в Подмосковье

Сотрудники полиции Подмосковья задержали иностранца, подозреваемого в нападении на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе. В результате инцидента один человек погиб, ребенок доставлен в больницу. Следствие выясняет мотивы и детали преступления.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Московской области сотрудники полиции задержали гражданина одного из государств ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленник совершил нападение на семью в их собственном доме.

«Сотрудниками полиции Подмосковья задержан гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он подозревается в нападении с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе, в результате которого один мужчина погиб, а его несовершеннолетний сын госпитализирован», — рассказала Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше