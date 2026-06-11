Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежский бизнесмен обманул бюджет на 30 млн при установке конструкций на набережной

Воронежский предприниматель вместо закупки заводских конструкций построил их из подручных материалов, завысив цену.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже будут судить 48-летнего бизнесмена за мошенничество в особо крупном размере. Мужчина причинил бюджету ущерб в 30 млн рублей.

В сентябре 2024 года министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области предоставило индивидуальному предпринимателю на условиях софинансирования субсидию 30 млн рублей из средств нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На эти средства бизнесмен должен был купить и установить модульные конструкции на территории инвестиционного проекта «Набережная № 1».

Но предприниматель решил схитрить. Не тратить деньги на покупку готовых конструкций заводского производства, а сэкономить — построив их из имеющихся материалов. А вот данные подал, будто все закупил согласно соглашению. Мужчина представил заведомо ложные сведения о фактической стоимости объектов, значительно завысив реальные затраты, понесенные им на их строительство. Но сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли его ухищрения.

— Уголовное дело направлено в Центральный райсуд Воронежа. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области предъявило иск к обвиняемому о возмещении причиненного преступлением ущерба, — сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Быть в курсе новостей вы всегда можете в «КП-Воронеж» — теперь мы есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные события региона.