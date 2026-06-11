Воронежский бизнесмен обманул бюджет на 30 млн при установке конструкций на набережной

Но предприниматель решил схитрить. Не тратить деньги на покупку готовых конструкций заводского производства, а сэкономить — построив их из имеющихся материалов. А вот данные подал, будто все закупил согласно соглашению. Мужчина представил заведомо ложные сведения о фактической стоимости объектов, значительно завысив реальные затраты, понесенные им на их строительство. Но сотрудники регионального управления ФСБ раскрыли его ухищрения.