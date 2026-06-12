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В Нижнекамске отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА

В Нижнекамске отменены все массовые мероприятия после атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.

Источник: РИА "Новости"

«В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня», — заявил Беляев.

Глава города обратился к жителям с призывом ориентироваться на официальные сообщения МЧС и администрации района, а также воздерживаться от доверия непроверенным данным.

Режим угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске был снят в 8:15.

Утром 12 июня глава Татарстана Рустам Минниханов проинформировал, что в ходе массированной атаки дронов на Закамский регион один из беспилотников поразил жилой дом. Как позже уточнил министр здравоохранения республики Альмир Абашев, в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу.

По словам Минниханова, атаке БПЛА 12 июня также подверглись некоторые предприятия региона.

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