В Нижнекамске отменили массовые мероприятия после атаки БПЛА

«В целях обеспечения безопасности принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на сегодня», — заявил Беляев.
Глава города обратился к жителям с призывом ориентироваться на официальные сообщения МЧС и администрации района, а также воздерживаться от доверия непроверенным данным.
Режим угрозы атаки БПЛА в Нижнекамске был снят в 8:15.
Утром 12 июня глава Татарстана Рустам Минниханов проинформировал, что в ходе массированной атаки дронов на Закамский регион один из беспилотников поразил жилой дом. Как позже уточнил министр здравоохранения республики Альмир Абашев, в результате инцидента пострадали четыре человека. Они были госпитализированы в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу.
По словам Минниханова, атаке БПЛА 12 июня также подверглись некоторые предприятия региона.