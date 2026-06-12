В ДРК количество умерших от лихорадки Эбола достигло 139

ПРЕТОРИЯ, 12 июня. /ТАСС/. Число смертей в Демократической Республике Конго (ДРК) от лихорадки Эбола увеличилось за сутки на три и достигло 139. Об этом сообщило конголезское министерство связи и по делам СМИ в ежедневном бюллетене.
Количество подтвержденных случаев заболевания Эболой составляет 689, или на 13 больше, чем накануне.
Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ), входящие в структуру Африканского союза, высказали в пятницу опасение относительно уровня выявления контактов, которые имели в последние недели инфицированные Эболой. Сейчас, согласно конголезскому правительству, он составляет 61%. По мнению экспертов из АЦКПЗ, следует как можно быстрее довести этот уровень до 95%, чтобы остановить распространение инфекции.
Нынешняя вспышка лихорадки Эбола произошла на востоке ДР Конго 15 мая. Ее эпицентр находится в провинции Итури.