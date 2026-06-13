В Волгоградской области из-за обломков БПЛА произошел пожар

Как уточнил глава региона, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ в течение ночи отразили террористическую атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область.
«В результате падения обломков на территории промышленной инфраструктуры в Котовском районе возникло возгорание, ликвидация продолжается… Пострадавших нет», — приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.
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