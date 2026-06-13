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В Туве продлили противопожарный режим до июля

В Туве произошли 42 лесных пожара с начала сезона.

Источник: Комсомольская правда

Власти Тувы продлили особый противопожарный режим в республике до 5 июля 2026 года. Такое решение закрепили в республиканском постановлении. Об этом сообщил в МЧС по республике 13 июня.

В ведомстве поделились, что с начала пожароопасного сезона в регионе случилось 42 лесных пожара. Огонь прошел больше пяти тысяч гектаров. Как выяснили специалисты, почти все возгорания случились по вине людей.

На 13 июня действующих лесных пожаров в Туве нет. Но риск их возникновения остается высоким. Четвертый класс опасности объявили в Кызылском, Улуг-Хемском, Пий-Хемском, Каа-Хемском, Тере-Хольском и Чеди-Хольском районах. Пятый, самый высокий класс — в Дзун-Хемчикском и Бай-Тайгинском районах. Там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, что с 10 июня в Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.

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