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На трассе в Иркутской области погиб 21-летний водитель японской иномарки

Двое пассажиров попали в больницу.

Источник: Соцсети

В Нижнеилимском округе в ДТП погиб 21-летний водитель «Тойоты Виста». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Авария произошла 13 июня около двух часов дня на дороге «Железногорск — Шестаково» близ посёлка Коршуновский. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Toyota Vista не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб до приезда скорой. Двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку, выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в Ангарске из-за окурка возник пожар.