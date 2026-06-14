На трассе в Иркутской области погиб 21-летний водитель японской иномарки

Авария произошла 13 июня около двух часов дня на дороге «Железногорск — Шестаково» близ посёлка Коршуновский. Предварительно установлено, что 21-летний водитель Toyota Vista не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб до приезда скорой. Двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.