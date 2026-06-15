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За неделю в водоемах Красноярского края утонули пять человек

Тела двоих погибших людей достали из Енисея на прошедших выходных.

Источник: Комсомольская правда

15 июня в МЧС по Красноярскому краю сообщили, что за минувшую неделю в Красноярском крае утонули пять человек.

На прошедших выходных в черте Красноярска очевидцы заметили в Енисее тело мужчины и вызвали экстренные службы. В Лесосибирске краевые спасатели извлекли из воды еще одно тело взрослого человека. Личность погибшего сейчас устанавливают. В МЧС рассказали, что по обоим случаям проводятся следственные мероприятия.

Спасатели напомнили, что нельзя купаться в местах, для этого не предназначенных, заходить в воду пьяными, а также оставлять детей одних на берегу или отпускать их плавать без присмотра взрослых. Тем, кто передвигается по воде на маломерных судах, обязательно нужно иметь спасательные жилеты и проверить исправность своего плавсредства.

Ранее мы писали о том, что в Красноярском крае второй месяц ищут тело утонувшего в Кане мальчика, который прыгал с другом по бревнам в воде, не удержался, упал в реку и не смог выбраться.

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