За неделю в водоемах Красноярского края утонули пять человек

Спасатели напомнили, что нельзя купаться в местах, для этого не предназначенных, заходить в воду пьяными, а также оставлять детей одних на берегу или отпускать их плавать без присмотра взрослых. Тем, кто передвигается по воде на маломерных судах, обязательно нужно иметь спасательные жилеты и проверить исправность своего плавсредства.