В Приангарье вынесли приговор по делу о контрабанде леса на 616 млн рублей

Нижнеудинский городской суд Иркутской области вынес приговор бухгалтеру лесозаготовительной компании по делу о масштабной контрабанде древесины. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Как установил суд, с 2013 по 2017 год женщина в составе организованной преступной группы занималась незаконным вывозом лесоматериалов за пределы таможенной границы ЕАЭС. Для легализации экспорта она использовала подложные документы, на основании которых декларировала стратегически важные ресурсы. Всего за этот период из страны было незаконно вывезено свыше 130 тысяч кубических метров древесины общей стоимостью более 616 миллионов рублей.
Суд признал подсудимую виновной в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенной организованной группой.
Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 600 тысяч рублей. Кроме того, суд конфисковал у осужденной денежные средства, эквивалентные полной стоимости незаконно перемещенных за рубеж лесоматериалов.