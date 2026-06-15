В Приангарье вынесли приговор по делу о контрабанде леса на 616 млн рублей

Как установил суд, с 2013 по 2017 год женщина в составе организованной преступной группы занималась незаконным вывозом лесоматериалов за пределы таможенной границы ЕАЭС. Для легализации экспорта она использовала подложные документы, на основании которых декларировала стратегически важные ресурсы. Всего за этот период из страны было незаконно вывезено свыше 130 тысяч кубических метров древесины общей стоимостью более 616 миллионов рублей.