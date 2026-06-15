Один человек погиб и трое пропали при опрокидывании лодки в ЯНАО

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и исчезновения еще трех человек после крушения маломерного судна в Обской губе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Четверо мужчин отправились на рыбалку из города Надым в сторону села Ныда, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий в акватории Обской губы, примерно в 30 километрах от села Ныда, была обнаружена перевернутая лодка с поврежденным корпусом.
На побережье спасатели нашли личные вещи, предположительно принадлежащие пропавшим рыбакам, а неподалеку от береговой линии было извлечено из воды тело одного из мужчин. Поиски остальных троих человек продолжаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.