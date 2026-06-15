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Один человек погиб и трое пропали при опрокидывании лодки в ЯНАО

В акватории Обской губы произошло крушение маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту. Мужчины отправились на рыбалку из города Надым, но спустя время перестали выходить на связь. Спасатели нашли перевернутую лодку примерно в 30 километрах от села Ныда, а на побережье — личные вещи пропавших. Тело одного из рыбаков уже извлечено из воды, поиски остальных троих продолжаются.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Ямало-Ненецком автономном округе следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины и исчезновения еще трех человек после крушения маломерного судна в Обской губе. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Четверо мужчин отправились на рыбалку из города Надым в сторону села Ныда, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь. В ходе поисковых мероприятий в акватории Обской губы, примерно в 30 километрах от села Ныда, была обнаружена перевернутая лодка с поврежденным корпусом.

На побережье спасатели нашли личные вещи, предположительно принадлежащие пропавшим рыбакам, а неподалеку от береговой линии было извлечено из воды тело одного из мужчин. Поиски остальных троих человек продолжаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.