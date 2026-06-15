Один человек погиб и трое пропали при опрокидывании лодки в ЯНАО

В акватории Обской губы произошло крушение маломерного судна с четырьмя рыбаками на борту. Мужчины отправились на рыбалку из города Надым, но спустя время перестали выходить на связь. Спасатели нашли перевернутую лодку примерно в 30 километрах от села Ныда, а на побережье — личные вещи пропавших. Тело одного из рыбаков уже извлечено из воды, поиски остальных троих продолжаются.