13-летняя девочка утонула в Финском заливе во время отдыха с друзьями

— По факту происшествия возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства гибели ребенка, — уточнили в Следкоме. — Напоминаем родителям о необходимости проведения бесед с детьми о правилах безопасного поведения на воде. Важно им объяснить, что купание в местах, необорудованных для этих целей, может быть смертельно опасным. Обеспечьте детей спасжилетами и научите их выбирать только проверенные места для купания.