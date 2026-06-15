Воронежская предпринимательница лишилась 2,5 млн руб после сообщения в общедомовом чате

Как рассказала женщина в полиции, ей пришло сообщение в общедомовом чате, где была ссылка, а также требовалось ввести код. После того, как женщина это сделала, ей позвонил лже-эксперт и напугал взломом Госуслуг и фиктивной доверенностью.