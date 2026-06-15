Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупная пробка образовалась в районе Московского вокзала из-за ДТП

В результате проезд существенно осложнён в обоих направлениях — как в сторону Масложирокомбината, так и в направлении метромоста.

В районе Московского вокзала случилось масштабное ДТП — из‑за аварии на Московском шоссе образовалась серьёзная пробка. Очевидцы, поделившиеся информацией в соцсетях, утверждают, что в столкновении участвовало не менее трёх автомобилей.

По сведениям из сервиса «Яндекс. Карты», авария произошла неподалёку от Гордеевского сквера. В результате проезд существенно осложнён в обоих направлениях — как в сторону Масложирокомбината, так и в направлении метромоста.

Пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области пока не обнародовала официальных данных о происшествии; нет подтверждённой информации и о жертвах либо раненых.

Ранее подросток на велосипеде пострадал из-за ДТП с «ГАЗелью» в центре Нижнего.