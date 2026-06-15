Крупная пробка образовалась в районе Московского вокзала из-за ДТП

В районе Московского вокзала случилось масштабное ДТП — из‑за аварии на Московском шоссе образовалась серьёзная пробка. Очевидцы, поделившиеся информацией в соцсетях, утверждают, что в столкновении участвовало не менее трёх автомобилей.
По сведениям из сервиса «Яндекс. Карты», авария произошла неподалёку от Гордеевского сквера. В результате проезд существенно осложнён в обоих направлениях — как в сторону Масложирокомбината, так и в направлении метромоста.
Пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области пока не обнародовала официальных данных о происшествии; нет подтверждённой информации и о жертвах либо раненых.
Ранее подросток на велосипеде пострадал из-за ДТП с «ГАЗелью» в центре Нижнего.