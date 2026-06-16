Женщина погибла на пожаре в деревне Новолисиха под Иркутском

IrkutskMedia, 16 июня. В понедельник в 18.24 поступила информация о горении одноэтажного трехквартирного брусового дома в деревне Новолисиха Иркутского округа. На улицу Дорожную незамедлительно были направлены пять единиц техники, 23 человека личного состава МЧС.
К моменту прибытия первого подразделения кровля дома была охвачена огнем на всей площади, существовала угроза его перехода соседний жилой дом и постройки, расположенные рядом. Жильцы сообщили, что в одной из квартир, возможно, находится женщина.
Звенья газодымозащитной службы эвакуировали из дома шесть газовых баллонов. Внутри они также обнаружили погибшую 1970 года рождения.
Открытое горение было ликвидировано в течение 40 минут. Общая площадь пожара составила 330 кв. метров. Огонь повредил кровлю дома и потолочные перекрытия квартир, а также наружную обшивку соседнего двухэтажного дома на 30 кв. метрах. Пожарные не допустили его распространения на другие постройки.
В качестве предварительной причины пожара дознаватели МЧС России рассматривают неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.
Напомним, что на территории причала Западного грузового района в Усть-Куте произошел пожар на борту буксира-толкача «Механик Федоров». В результате произошедшего погиб матрос. Трагедия произошла 13 июня.