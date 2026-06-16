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Полицейские обнаружили 25 нелегальных мигрантов на стройке в Новороссийске

Рейд правоохранителей прошел на стройплощадке в Мысхако.

Источник: Комсомольская правда

Полицейские из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю провели рейд на строящемся объекте в селе Мысхако под Новороссийском. Целью мероприятия стало выявление фактов незаконной трудовой деятельности иностранных граждан.

В ходе проверки на стройплощадке обнаружили 27 граждан Республики Узбекистан, работавших в качестве разнорабочих. Выяснилось, что 25 из них нарушили российское миграционное законодательство.

«Почти все приезжие работали без патента», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также двое нарушили режим пребывания в РФ, а еще один проигнорировал действующий на территории Кубани региональный запрет на привлечение иностранной рабочей силы в определенных отраслях.

Все нарушители привлечены к административной ответственности. В настоящее время правоохранители проводят проверку в отношении работодателя, который незаконно нанял иностранных граждан. По итогам разбирательства в отношении него будет принято процессуальное решение.