В Енисейске перед судом предстанет любитель краснокнижной рыбы

В Енисейске любителю краснокнижной рыбы грозит до четырех лет лишения свободы. По версии прокуратуры Красноярского края, в августе 2025 года сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Land Cruiser, в багажнике которого лежали мешки, коробки и пластиковая канистра с подозрительным содержимым.
Оказалось, что в иномарке находилось более 200 килограммов рыбы ценных пород и 182 банки черной икры. Водитель приобрел этот товар на берегу Енисея. Однако, как можно понять, до дома деликатесы не доехали.
Экспертиза показала, что обнаруженные фрагменты рыбы получены как минимум от 35 особей сибирского осетра.
На 64-летнего мужчину завели уголовное дело о незаконной добыче и обороте особо ценного биоресурса.
Напомним, сибирский осетр находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу России. Эту рыбу запрещено добывать.
Тем временем в Копейске, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», возведут храм в память о погибших на заводе «Пластмасс».