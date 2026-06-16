Суд отменил взыскание с волгоградки по кредиту, который оформили мошенники

Женщина не сдалась и пошла в суд. Она подала заявление об отмене исполнительной надписи. Судья, разобравшись в ситуации, встал на сторону заявительницы. Он указал, что требования банка не были бесспорными, а значит, у нотариуса не было оснований для выдачи исполнительной надписи. Решением Камышинского городского суда незаконное взыскание отменили и отозвали с исполнения.