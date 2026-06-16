В Камышине возбудили дело после массового отравления роллами в кафе

Массовое отравление роллами в суши-баре «ЕвроАзия» в городе Камышине стало основанием для возбуждения уголовного дела. Пока неизвестно, кто станет его фигурантом — это выяснится в ходе расследования.
Инцидент начали обсуждать в местных группах в соцсетях ещё на минувшей неделе. Горожане сообщали, что общепит проверяли санврачи, а после его работа была приостановлена «по техническим причинам».
16 июня, когда информация попала в СМИ, подробностями поделились в волгоградском Следкоме.
«В июне в медучреждения Камышина стали обращаться местные жители, в том числе несовершеннолетние, с признаками пищевого отравления. По результатам исследований, которые провели специалисты регионального управления Роспотребнадзора, сальмонеллез выявлен у восьми человек», — подтверждает представитель СУ СК по Волгоградской области Ирина Багрова.
По словам пострадавших, самочувствие у них ухудшилось после того, как они побывали в одном кафе, специализирующемся на приготовлении суши и роллов.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, по какой причине следком Карелии прекратил расследовать уголовное дело о гибели трёх туристов из Волгограда, которые минувшим летом отправились покорять на байдарках Белое море.