В Самаре водитель «ВАЗ-2115» врезался в дорожную ГАЗель

Вечером 15 июня в Самаре произошло ДТП. 40-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2115» врезался в стоящую ГАЗель, которая проводила дорожные работы в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.