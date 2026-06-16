Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре водитель «ВАЗ-2115» врезался в дорожную ГАЗель

Водителя легковушки госпитализировали после ДТП на Красноглинском шоссе в Самаре.

Источник: ГУ МВД по Самарской области

Вечером 15 июня в Самаре произошло ДТП. 40-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2115» врезался в стоящую ГАЗель, которая проводила дорожные работы в Красноглинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель легковушки двигался по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Дубравной в направлении улицы Зеленой. Возле дома № 17 он допустил наезд на стоящий автомобиль ГАЗель 3009, который осуществлял дорожные работы. На месте были установлены соответствующие дорожные знаки», — рассказали в ведомстве.

Авария произошла в 22:15. В результате столкновения водитель ВАЗа получил травмы и его госпитализировали. Обстоятельства ДТП выясняются.