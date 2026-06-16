Жительница Кубани оклеветала бывшую подругу и получила обязательные работы

В суде она объясняла, что не хотела никого порочить. По словам подсудимой, она предъявила бывшей подруге претензию из-за отношений с ее мужем, который страдал опасным заболеванием. Когда суд оглашал приговор, супруги уже развелись. Сама же подсудимая какую-либо связь с мужем потерпевшей отрицала.