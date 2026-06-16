Жительница Кубани оклеветала бывшую подругу и получила обязательные работы

Жительница Кубани оклеветала бывшую подругу и получила 332 часа обязательных работ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Все произошло в Кореновске. 46-летняя местная жительница рассказала, что ее знакомая, которая работает косметологом, страдает опасным заболеванием. Женщина сообщила об это девушкам, пришедшим на процедуры, и обзвонила клиентов врача.
В суде она объясняла, что не хотела никого порочить. По словам подсудимой, она предъявила бывшей подруге претензию из-за отношений с ее мужем, который страдал опасным заболеванием. Когда суд оглашал приговор, супруги уже развелись. Сама же подсудимая какую-либо связь с мужем потерпевшей отрицала.
Суд признал, что женщина виновна в клевете бывшей подруги. Обязательные работы назначены с отбыванием наказания в местах, которые определяют органы местного самоуправления, по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.