Один человек погиб и двое пострадали при ударе дрона ВСУ в Курской области

В Курской области один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Обояни. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По словам главы области, один из пострадавших скончался на месте происшествия от полученных травм еще до прибытия медиков.
«У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, слепые осколочные ранения», — написал руководитель региона в своем официальном канале в мессенджере MAX.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.Читать дальше