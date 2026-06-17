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Один человек погиб и двое пострадали при ударе дрона ВСУ в Курской области

В городе Обоянь Курской области произошла атака украинского беспилотника на автозаправочную станцию. Губернатор Александр Хинштейн сообщил об одном погибшем и двух раненых.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Курской области один мирный житель погиб и еще двое получили ранения в результате атаки украинского беспилотника на автозаправочную станцию в городе Обояни. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы области, один из пострадавших скончался на месте происшествия от полученных травм еще до прибытия медиков.

«У 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, слепые осколочные ранения», — написал руководитель региона в своем официальном канале в мессенджере MAX.

В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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