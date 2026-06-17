Бразильский суд приговорил сына экс-президента к тюремному сроку

Именно из-за этих судебных разбирательств в Бразилии Трамп в июле 2025 года ввел дополнительную пошлину в 40% на товары из Бразилии. С учетом новых мер общая ставка пошлин для страны достигла 50%. Однако после переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой в ноябре 2025 года Трамп отменил эти 40%. Теперь же администрация Трампа предлагает ввести 25-процентные пошлины на бразильский импорт в США.