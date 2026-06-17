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Бразильский суд приговорил сына экс-президента к тюремному сроку

Верховный суд Бразилии вынес заочный приговор Эдуарду Болсонару — сыну бывшего президента страны. Его приговорили к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения. Причина — попытка повлиять на судебный процесс над его отцом Жаиром Болсонару. Об этом пишет The Guardian.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

Как установило следствие, Эдуарду Болсонару, который с февраля 2025 года живет в США, пытался организовать давление на бразильский суд со стороны Вашингтона. По данным прокуратуры, речь шла о введении санкций против судей и применении пошлин на импорт из Бразилии, уточняет The Guardian.

Сам Эдуарду ранее заявлял, что его работа в США направлена исключительно на восстановление правосудия в отношении официальных лиц. По его словам, эти чиновники нарушают Конституцию Бразилии.

Напомним, бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в ноябре 2025 года начал отбывать 27-летний срок. Суд признал его виновным в попытке организации переворота и руководстве преступным сообществом. По версии обвинения, после поражения на президентских выборах 2022 года заговорщики во главе с Болсонару планировали убить президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, вице-президента Жералду Алкмина и главу Верховного суда Алишандри ди Мораиса. Дональд Трамп тогда заявил, что «очень недоволен» приговором в отношении Болсонару.

Именно из-за этих судебных разбирательств в Бразилии Трамп в июле 2025 года ввел дополнительную пошлину в 40% на товары из Бразилии. С учетом новых мер общая ставка пошлин для страны достигла 50%. Однако после переговоров с бразильским президентом Лулой да Силвой в ноябре 2025 года Трамп отменил эти 40%. Теперь же администрация Трампа предлагает ввести 25-процентные пошлины на бразильский импорт в США.

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