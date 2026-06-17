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Белорусский депутат прокомментировал атаку ВСУ на автобус с футбольной командой

Белорусский парламентарий Олег Гайдукевич высказался об атаке украинского БПЛА на автобус с юными спортсменами из Речицы. Он заявил о росте экстремизма со стороны ВСУ и киевского режима на фоне неудач на линии соприкосновения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Белтелерадиокомпания

Заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Олег Гайдукевич прокомментировал атаку украинского БПЛА на автобус с детской футбольной командой из Речицы в Брянской области. Парламентарий заявил о росте экстремизма и террористических методов со стороны киевского режима.

По мнению депутата, целенаправленный удар по гражданскому транспорту с детьми свидетельствует о попытках Киева расширить зону конфликта на фоне неудач на линии соприкосновения.

«Все больше и больше фактов экстремизма со стороны ВСУ, со стороны режима этого киевского», — подчеркнул Гайдукевич в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам Гайдукевича, МИД и другие белорусские ведомства уже работают по ЧП. Он добавил, что Минск и Москва умеют бороться с терроризмом и ответят на этот удар жестко и по закону.

Ранее ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали автобус гомельской детской футбольной команды, которые ехали на отдых в Геленджик. 1 женщина погибла, 7 человек пострадали.

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