ФСБ доставила Илью Трабера в Москву

Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов по адресам, связанным с Трабером, а также в его офисе на Старорусской улице и на ряде предприятий. Официальных сообщений о задержании не было, однако следственные действия, по данным источников, продолжаются уже в столице.
По версии следствия, Александр Петров был убит у своего дома в поселке Великое Ленинградской области выстрелом из снайперской винтовки. Расследование находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина, а основной версией считается заказное преступление, связанное с бизнесом потерпевшего.