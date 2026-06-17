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ФСБ доставила Илью Трабера в Москву

Сотрудники ФСБ доставили в Москву петербургского предпринимателя Илью Трабера и его партнера Владимира Даниленко. По данным источников «Ъ» в правоохранительных органах, оба фигурируют в уголовном деле, которое может быть связано с убийством выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова в 2020 году.

Источник: ФСБ РФ

Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов по адресам, связанным с Трабером, а также в его офисе на Старорусской улице и на ряде предприятий. Официальных сообщений о задержании не было, однако следственные действия, по данным источников, продолжаются уже в столице.

По версии следствия, Александр Петров был убит у своего дома в поселке Великое Ленинградской области выстрелом из снайперской винтовки. Расследование находится на контроле председателя СКР Александра Бастрыкина, а основной версией считается заказное преступление, связанное с бизнесом потерпевшего.