ФСБ доставила Илью Трабера в Москву

Утром 17 июня в Петербурге прошли обыски и выемки документов по адресам, связанным с Трабером, а также в его офисе на Старорусской улице и на ряде предприятий. Официальных сообщений о задержании не было, однако следственные действия, по данным источников, продолжаются уже в столице.