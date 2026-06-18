Пьяный аким за рулем служебного авто в ЗКО: история получила неожиданное продолжение

«Мы на постоянной основе проводим мониторинг судебных решений и СМИ. И об этом нам стало известно из базы административных правонарушений. Первая инстанция приняла решение в его пользу. Суд оправдал его. Однако постановлением апелляционной инстанции решение первого суда было обжаловано», — рассказал Даурен Хаиров.