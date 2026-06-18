Пьяный аким за рулем служебного авто в ЗКО: история получила неожиданное продолжение

Как пишет издание «Мой город», 17 июня 2026 года прошло очередное заседание Совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении акима Чапаевского сельского округа Акжайыкского района Биболата Зинуллина.
Сотрудники полиции остановили его за рулем служебного авто в нетрезвом состоянии в рабочее время.
По словам заместителя руководителя Департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Даурена Хаирова, случай произошел 12 марта этого года. На чиновника составили административный протокол в Чапаевском сельском округе, который он сам и возглавлял.
«Мы на постоянной основе проводим мониторинг судебных решений и СМИ. И об этом нам стало известно из базы административных правонарушений. Первая инстанция приняла решение в его пользу. Суд оправдал его. Однако постановлением апелляционной инстанции решение первого суда было обжаловано», — рассказал Даурен Хаиров.
В итоге Совет по этике вынес рекомендацию уволить акима. Оказалось, что у Биболата Зинуллина на момент нарушения уже было дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.
В октябре Совет по этике уже рассматривал его дело. Тогда он перечислил бюджетные деньги за недостроенный объект.
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