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Пьяный аким за рулем служебного авто в ЗКО: история получила неожиданное продолжение

Пьяного чиновника поймали за рулем служебного авто в Западно-Казахстанской области. Дело рассмотрели на заседании Совета по этике при департаменте Агентства по делам государственной службы региона, передает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет издание «Мой город», 17 июня 2026 года прошло очередное заседание Совета по этике. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении акима Чапаевского сельского округа Акжайыкского района Биболата Зинуллина.

Сотрудники полиции остановили его за рулем служебного авто в нетрезвом состоянии в рабочее время.

По словам заместителя руководителя Департамента агентства по делам государственной службы по ЗКО Даурена Хаирова, случай произошел 12 марта этого года. На чиновника составили административный протокол в Чапаевском сельском округе, который он сам и возглавлял.

«Мы на постоянной основе проводим мониторинг судебных решений и СМИ. И об этом нам стало известно из базы административных правонарушений. Первая инстанция приняла решение в его пользу. Суд оправдал его. Однако постановлением апелляционной инстанции решение первого суда было обжаловано», — рассказал Даурен Хаиров.

В итоге Совет по этике вынес рекомендацию уволить акима. Оказалось, что у Биболата Зинуллина на момент нарушения уже было дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии.

В октябре Совет по этике уже рассматривал его дело. Тогда он перечислил бюджетные деньги за недостроенный объект.

Ранее сообщалось, что две женщины погибли в жутком ДТП с участием трех автомобилей в Западно-Казахстанской области.