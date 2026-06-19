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В Прикамье из реки Барда достали тело мужчины

Тело вытащили из воды без признаков жизни в Березовском округе.

Утопленника достали около деревни Проносное, Березовского округа, говорится в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Дежурному поступила информация об извлечении мужчины из воды в четверг — 18 июня — в 15:30.

Четыре сотрудника Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прибыли с двумя машинами. Служащие МЧС России к происшествию не привлекались.

Спасатели призвали соблюдать правила безопасности на воде и вблизи водоёмов. Также, если вы стали свидетелем трагедии или несчастного случая, звоните по телефону 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 258−40−02.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми ищут свидетелей наезда автомобиля на ребёнка на пешеходном переходе.

Напомним, две пермячки встретили посреди камы овцу. Животное было ранено и из последних сил плавало в реке.

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