В Прикамье из реки Барда достали тело мужчины

Утопленника достали около деревни Проносное, Березовского округа, говорится в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.
Дежурному поступила информация об извлечении мужчины из воды в четверг — 18 июня — в 15:30.
Четыре сотрудника Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прибыли с двумя машинами. Служащие МЧС России к происшествию не привлекались.
Спасатели призвали соблюдать правила безопасности на воде и вблизи водоёмов. Также, если вы стали свидетелем трагедии или несчастного случая, звоните по телефону 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю 8 (342) 258−40−02.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в Перми ищут свидетелей наезда автомобиля на ребёнка на пешеходном переходе.
Напомним, две пермячки встретили посреди камы овцу. Животное было ранено и из последних сил плавало в реке.