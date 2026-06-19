Массовое ДТП произошло на Мызинском мосту 19 июня

Жители Нижнего Новгорода сообщают о массовом ДТП на Мызинском мосту. Информацию подтверждает сервис «Яндекс карты».
Заторы образовались на Мызинском мосту (в сторону Заречной части), а также на улицах Ларина и Новикова‑Прибоя — это видно по данным онлайн‑карт.
По данным NN.RU, очевидцы рассказывают о множестве столкнувшихся автомобилей. Одна нижегородка сообщила, что на участке плотно стоят грузовики и трейлер с прицепом — все полосы заблокированы, водителям не удаётся разъехаться. Другой очевидец уточнил, что бетономешалка стала причиной столкновения как минимум семи машин.
Ранее уголовное дело возбудили из-за ДТП с юным велосипедистом в Володарске.