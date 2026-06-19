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Массовое ДТП произошло на Мызинском мосту 19 июня

На участке плотно стоят грузовики и трейлер с прицепом — все полосы заблокированы, водителям не удаётся разъехаться.

Жители Нижнего Новгорода сообщают о массовом ДТП на Мызинском мосту. Информацию подтверждает сервис «Яндекс карты».

Заторы образовались на Мызинском мосту (в сторону Заречной части), а также на улицах Ларина и Новикова‑Прибоя — это видно по данным онлайн‑карт.

По данным NN.RU, очевидцы рассказывают о множестве столкнувшихся автомобилей. Одна нижегородка сообщила, что на участке плотно стоят грузовики и трейлер с прицепом — все полосы заблокированы, водителям не удаётся разъехаться. Другой очевидец уточнил, что бетономешалка стала причиной столкновения как минимум семи машин.

Ранее уголовное дело возбудили из-за ДТП с юным велосипедистом в Володарске.