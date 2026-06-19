Массовое ДТП произошло на Мызинском мосту 19 июня

По данным NN.RU, очевидцы рассказывают о множестве столкнувшихся автомобилей. Одна нижегородка сообщила, что на участке плотно стоят грузовики и трейлер с прицепом — все полосы заблокированы, водителям не удаётся разъехаться. Другой очевидец уточнил, что бетономешалка стала причиной столкновения как минимум семи машин.