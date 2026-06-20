В жутком ДТП в Ростовской области погибли отец и дочь из Пермского края

Отец и дочь из Пермского края погибли в жутком ДТП в Ростовской области, сообщила их родственница в социальных сетях.
Анастасия Волкова написала пост в группе «Подслушано Подсмотрено в Сылве» о том, что её папа и младшая сестра попали в страшное ДТП.
По данным Госавтоинспекции Ростовской области, авария произошла в Орловском районе. Водитель 1978 года рождения на автомобиле «Киа Пиканто» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Вестой».
В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте. Его 11-летняя пассажирка была доставлена в больница, но, к сожалению, врачи не смогли её спасти.
Родственники погибших открыли сбор средств на организацию похорон. Его проводит Анастасия на своей странице в социальной сети. Девушка также сообщила, что церемония прощания пройдёт в середине следующей недели.