МЧС: В Свердловской области после урагана пострадали 16 человек и 32 дома

В Свердловской области после урагана за медицинской помощью обратились 16 человек. Сильнее всего от непогоды пострадал город Кушва, где введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в региональном главке МЧС.
— В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий комплекса опасных погодных явлений. По состоянию на 06:00 (04:00 мск) за медицинской помощью обратились 16 человек, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В результате урагана повреждены 99 частных жилых домов, 25 автомобилей, 15 линий электропередачи, полностью разрушены 32 частных дома. Развернут пункт временного размещения на 50 человек, специалисты МЧС оказывают адресную помощь населению.
На Свердловскую область обрушился мощный смерч, который уже оставил без света около четырех тысяч домов. Стихия обрушилась на Кушву, Новую Лялю и другие населенные пункты региона. Ветер срывал крыши с домов, валил деревья и опоры электрических линий.