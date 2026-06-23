Слоновья болезнь: туристка завезла в Россию мелиодоз

Мелиоидоз вызывается бактерией Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде эндемичных регионов. Заражение происходит через порезы на коже, при вдыхании пыли или употреблении зараженной пищи. Риск заболевания особенно высок у людей старше 45 лет с хроническими болезнями, такими как диабет или патологии легких. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких лет.