Слоновья болезнь: туристка завезла в Россию мелиодоз

В России зафиксирован завозной случай опасного тропического заболевания — мелиоидоза. Туристка, вернувшаяся из Таиланда после посещения экскурсий и фермы слонов, госпитализирована в тяжелом состоянии. Роспотребнадзор предупреждает о необходимости соблюдать меры предосторожности при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки и Океании.
Мелиоидоз вызывается бактерией Burkholderia pseudomallei, которая обитает в почве и воде эндемичных регионов. Заражение происходит через порезы на коже, при вдыхании пыли или употреблении зараженной пищи. Риск заболевания особенно высок у людей старше 45 лет с хроническими болезнями, такими как диабет или патологии легких. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких лет.
Основные симптомы инфекции включают высокую температуру, боли в груди и мышцах, кашель с кровью, а также образование абсцессов. В прошлом году и ранее в РФ уже регистрировались аналогичные случаи заражения туристов из Таиланда. Для диагностики заболевания используется высокоточная тест-система Роспотребнадзора.
Ведомство рекомендует путешественникам избегать контакта с почвой, не купаться в пресных водоемах и употреблять только проверенные продукты. После возвращения из поездки при недомогании необходимо срочно обратиться к врачу, сообщив о посещенных странах. На границе работает система «Периметр», отслеживающая эпидемические угрозы в режиме онлайн.
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