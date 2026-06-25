Суд в Ростове приговорил группу похитителей и вымогателей к срокам до семи лет

Суд в Ростове вынес обвинительный приговор шестерым местным жителям, признав их виновными в похищении человека, вымогательстве и угоне автомобиля. Расследование проводил следственный отдел по Ворошиловскому району СК РФ по Ростовской области.
Как сообщает пресс-служба регионального СКР, следствием установлено, что в сентябре 2024 года злоумышленники потребовали у двух жителей региона 1,2 миллиона рублей. Чтобы добиться своего, они похитили одного из потерпевших и завладели его машиной. Удерживая мужчину в салоне автомобиля, фигуранты угрожали ему, избивали и требовали деньги. Получив 300 тысяч рублей, нападавшие скрылись.
О случившемся в полицию сообщил очевидец. В ходе оперативно-розыскных мероприятий все участники преступления были установлены и задержаны. Суд заключил их под стражу на время следствия.
По приговору суда нападавшие получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждый из них признан виновным по ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).