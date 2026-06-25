Суд в Ростове приговорил группу похитителей и вымогателей к срокам до семи лет

По приговору суда нападавшие получили наказание в виде лишения свободы на сроки от 4,5 до 7 лет с отбыванием в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждый из них признан виновным по ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).